Tommaso Marini la confessione alla finale di Ballando con le stelle | ecco cosa ha detto

Ancona, 22 dicembre 2024 – L'esperienza a Bndo con lelo ha aiutato a crescere. E a fargli capire che “posso aprirmi su più fronti. Inizierò a studiare recitazione, una passione che ho sempre avuto e che mi è nata allo stesso modo di quella per la scherma. Con la differenza che al tempo dovevo scegliere, ora ho una maturità tale da potermi dedicare ad entrambe le cose e cercherò di farlo nel miglior modo possibile”. Come si è classificatoParole dinella seratadel popolare programma di ballo su Rai Uno. Il fiorettista 24enne delle Fiamme Oro si è classificato quarto assiemeballerina Sophia Berto, dopo un percorso eccellente e in costante crescita, pur tirato fuori dzona di comfort che è rappresentata dscherma. Eppure, argento olimpico di fioretto a squadre a Parigi, già campione mondiale, europeo e numero uno del ranking individuale, sul “palco” di Bndo è parso sempre più a suo agio, conquistando giuria e pubblico puntata dopo puntata.