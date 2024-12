Ilveggente.it - Shock tremendo tra Sinner e Anna Kalinskaya: tifosi in lacrime

Leggi su Ilveggente.it

tra: le parole della tennista russa sono una vera e propria bomba. Ecco cosa sta succedendoUna crisi autunnale che non è passata inosservata. Una storia d’amore che sembrava essere finita ma adesso, le cose, sembrano essere tornate a posto. O per lo meno, potrebbero essere tornate a posto. Di certo non è semplice stare insieme quando ci sono così tanti impegni da una parte all’altra del mondo. E questo ha sicuramente pesato tra Janniktrain(Lapresse) – Ilveggente.itLui adesso è a Dubai, dove si sta allenando per i prossimi impegni, le a Miami, ma i due secondo gli ultimi rumors che circolano e che sono stati riportati dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, potrebbero trascorrere insieme il capodanno.