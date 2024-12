Bergamonews.it - Scontro frontale tra due auto a Stezzano, tre feriti

. Incidente stradale anel pomeriggio di domenica 22 dicembre: unotra dueha causato trelievi.L’allarme è scattato intorno alle 15,15 lungo la Strada provinciale 149 che conduce a Comun Nuovo, nei pressi della rotatoria della tangenziale Sud. Da chiarire il motivo dello schianto: secondo una prima ricostruzione, forse per distrazione, una macchina avrebbe invaso la corsia opposta. Tre persone – due uomini e una donna di 29 anni – sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunto sul posto con un’ambulanza: nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Seriate.Sul posto i carabinieri del Comando provinciale per cercare di far luce sull’incidente, una squadra dei vigili del fuoco di Dalmine, una pattuglia di Sorveglianza Italiana e la Protezione Civile Area Dalmine-Zingonia.