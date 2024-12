Panorama.it - Oslo, italiana accoltellata dall'ex fidanzato: «È in pericolo di vita»

Un agguato brutale, una giovane donnaper aver deciso di interrompere una relazione. È questo il triste scenario che si è consumato a, dove Martina Voce, una 21enne fiorentina, è stata vittima di un femminicidio mancato, ma altrettanto drammatico. La ragazza, che viveva nella capitale norvegese e lavorava come store manager presso Smak aV Italia, è stata aggredita venerdì scorso dal suo ex, un informatico 20enne di origini indiane, che non si rassegnava alla fine della loro relazione.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'ex compagno ha fatto irruzione nel negozio dove la giovane stava lavorando e, senza dire una parola, le ha inferto un primo fendente al volto, puntando a colpirla alla carotide. Poi, una serie di coltellate, decine, che Martina ha cercato di parare.