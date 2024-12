Pianetamilan.it - Milan, Cardinale: “Mi diedero del pazzo. Stadio? È una vera sfida. Ceduto Tonali per…”

Leggi su Pianetamilan.it

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC. Nel testo presenti anche delle parole molto importanti del numero uno rossonero Gerry. Ecco le dichiarazioni del proprietario del club (traduzioneNews). "La passione dei tifosi è stata incredibile. Non avevo mai visto niente del genere. Ho inviato le foto alla mia squadra a New York e ho detto loro: 'È meglio che vi prepariate'". "Quando abbiamo acquistato ilmolti proprietari di squadre sportive americane mi hanno chiamato per dirmi: 'Sei'. Mi hanno detto che 'Non puoi fare affari in Italia' e 'È impossibile fare soldi nel calcio europeo'. La maggior parte di coloro che investono in società sportive lo fanno perché sono coinvolti emotivamente. Mettono la vittoria dei campionati al di sopra di tutto il resto e questo spesso li porta a commettere l'errore di pensare che spendere troppo per schierare una squadra di stelle sia linearmente correlato alla vittoria.