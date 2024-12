Pianetamilan.it - Milan, Cardinale: “Costruire lo stadio in Italia è una sfida”

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC. Nel testo presenti anche delle parole molto importanti del numero uno rossonero Gerry. Ecco le dichiarazioni del proprietario del club. Gli obiettivi della squadra, la questione, la cessione di Tonali e non solo (traduzioneNews). Ecco le sue parole sullorossonero. "Potremmo ristrutturare significativamente il nostroesistente o costruirne uno nuovo che rifletta lo status attuale di questi club come società di intrattenimento per eventi dal vivo. Per ciò che costerebbe la ristrutturazione, potremmo probabilmenteunocompletamente nuovo. Mastadi inè una, l’ultimocostruito inè del 2011 e aveva 40.