Oasport.it - Mathieu van der Poel torna e stravince in Coppa del Mondo a Zonhoven: successo schiacciante

van dercome meglio non potrebbe nelladeldi ciclocross! L’olandese all’esordio in questa stagione 2024-2025 sbaraglia completamente la concorrenza a(Belgio) con una prova di forza quasi imbarazzante nei confronti degli avversari per la superiorità mostrata. Il Campione delè già in forma smagliante ed è pronto ad affrontare domani in duello Wout van Aert a Mol nel Superprestige.Van derche non ha avuto la minima incertezza: ha subito imposto un ritmo impressionante sin dai primi giri senza il minimo tatticismo e ha staccato di forza i suoi avversari che velocemente hanno capito che potevano lottare al massimo per il secondo posto. Un fuoriclasse straordinario che èto a dare spettacolo anche nel ciclocross.L’olandese chiude gli otto giri con il fantastico tempo di 1:00.