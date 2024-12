Gqitalia.it - Maria incanta il pubblico con la sua voce e con la performance di Angelina Jolie

Il film suCallas conapre la stagione cinematografica del 2025 come una specie di ciliegina sulla torta in una specifica galleria di ritratti femminili d'autore.Donne indipendenti, celebri, esemplari. Icone di stile e miti intramontabili. Di nomi ce ne sarebbero un’infinità, a partire dai tempi antichi sino ad oggi. Alcune figure femminili esibiscono un fascino intrinseco, talvolta inconsapevole, che ha permesso loro di lasciare, per sempre, un segno nell’immaginario collettivo e, perché no, nella società stessa. Pablo Larraín è uno di quegli autori che ha un’idea ben chiara circa questo discorso. Non a caso, nel 2016 ha dato avvio a un progetto, tanto voluto quanto appassionante: una trilogia - Jackie, Spencer esono stati tutti presentati alla Mostra del Cinema di Venezia - su tre grandi donne del ventesimo secolo, i cui nomi restano impressi nella memoria di tutti i noi, in un modo o in un altro, per motivi diversi, ma che hanno in comune caratteristiche preziose.