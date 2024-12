Anteprima24.it - L’Avellino Basket si regala il pokerissimo, battuta Torino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Sicuramente una partita dura, tosta. Noi non abbiamo espresso probabilmente la nostra migliore pallacanestro. Penso sia stato anche molto merito dell’energia che ha messo in campostasera. Abbiamo commesso tanti errori banali, non ultimi le due difese su Ajayi. a un minuto e mezzo dalla fine, poi chiaramente bisogna parlare anche di episodi che ci siamo costruiti, per carità, però anche un pizzico di fortuna che non guasta mai”. Parla così il coach del, Alessandro Crotti dopo il successo arrivato contro la Reale Mutua(88-89).“Cito oggi il 6 su 6 da tre punti di Jurkatamm, che magari all’inizio anno non era così, adesso è così, quindi anche questi dettagli fanno la differenza – sottolinea Crotti – Sicuramente l’essere in fiducia, l’avere vinto anche partite abbastanza toste ci ha dato consapevolezza e questa consapevolezza la si è vista poi nei minuti finali dove sulla spallata dimagari due mesi fa ci avrebbe piegato le ginocchia, stasera non ci siamo scomposti e abbiamo continuato a giocare lo nostro pallacanestro”.