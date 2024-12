Anteprima24.it - Giulia Falzarano, 2024 da incorniciare per la pianista di Airola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude un anno artistico denso di impegni per lana. Un doppio concerto quello che è stato tenuto nei giorni scorsi dalla diciottenne cresciuta presso l’Accademia musicale “Mille e una nota” di, riferimento diretto artisticamente dal Maestro Anna Izzo. Classe 2005, il talento caudino si è esibita Sabato 14 nel contesto della rassegna musicale “Grandi Maestri giovani talenti” sviluppatasi presso la Sala dei Conti del Castello di Acerra. Una manciata di giorni prima, invece, la medesima si era fatta ammirare allo storico Ascoli Piceno Festival, evento di significativo livello internazionale. Un Dicembre alquanto intenso che viene a chiudere un anno parimenti vivace per lacaudina impegnata in contesti importanti in tutto il territorio nazionale e salutata dal riconoscimento di più premi.