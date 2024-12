Ilrestodelcarlino.it - "Giampaoli sempre nel nome di Palì"

Non c’è Natale senza tradizione. E non c’è Natale anconetano senza prodotti dellada condividere in famiglia e tra amici. Se pensi all’industria dolciaria, tra le più longeve del territorio e fondata nel 1900, pensi alla figura del compianto imprenditore Giampaolo, re dei torroni e panettoni, ex calciatore dell’Anconitana degli anni Sessanta, scomparso a dicembre 2021. Quella storia di successo e radici, oggi, continua a viaggiare sulle gambe di Gabriele, il figlio di ‘’, e sua cugina Gioia. Gabriele, come stanno andando le vendite? "Mi lasci dire che i numeri, in questo momento, appaiono buoni e quasi migliori di quelli dell’anno scorso, al netto di un aumento costante dei costi delle materie prime che incide nella produzione. Ma si riesce a vendere bene, non solo nella grande distribuzione ma anche al dettaglio per il consumatore finale.