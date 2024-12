Ilfattoquotidiano.it - Fico a colloquio da Putin: è l’unico leader Ue dopo Orban. “Al centro la questione del gas russo”

È statoeuropeo,Viktor, a incontrare Vladimirdall’inizio della guerra in Ucraina. Il premier slovacco Robertha visto a Mosca il presidente: aldel faccia a faccia, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, c’è “naturalmente” ladel transito del gas. La Slovacchia ha espresso le proprie preoccupazionil’annuncio di Kiev dello stop al transito del gassul proprio territorio a partire dal primo gennaio e Bratislava è pronta a cercare nuove vie di approvvigionamento.aveva incontrato di personanel luglio scorso a Mosca, attirandosi aspre critiche dagli altri Stati membri e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Come Orbán,– che andrà a Mosca anche alle celebrazioni del 9 maggio per l’ottantesimo anniversario della vittoria contro il nazifascismo nella Seconda guerra mondiale – è considerato tra ieuropei più vicini alle posizioni di Mosca.