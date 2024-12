Lanazione.it - Fani , obiettivo difendere la vetta. Viola in campo contro la Colligiana

Nel girone B di Eccellenza toscana si gioca la 16esima giornata che è anche la prima di ritorno. La capolista Castiglionese, fresca del titolo di campione d’inverno, sarà impegnata in trasferta suldel Grassina. I giallodi Robertovogliono proseguire nella striscia positiva per rafforzare il primato e tenere a distanza lache ha girato alla boa di metà campionato con sole due lunghezze in meno rispetto alla formazione di Castiglion Fiorentino.sorpasso, invece, per la Baldaccio Bruni che sarà di scena, a Firenze,l’Affrico. I ragazzi di Mario Palazzi tallonano i fiorentini a -2 e in caso di successo li scavalcherebbero in classifica balzano in zona playoff. I fiorentini, nell’ultimo periodo stanno faticando, mentre i biancoverdi arrivano da tre vittorie consecutive e voglio allungare il momento d’oro.