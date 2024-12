Lanazione.it - Cancellò una svastica, condannato per vandalismo

Massa, 22 dicembre 2024 – Un gesto di civiltà ed educazione, di rispetto per la città e la ‘res publica’ può costare caro. E’ quello che è successo a Dario Buffa: poco più di un anno fa era stato infatti denunciato alla Questura. Anche allora mancavano poche ore a Natale. Il reato contestato? Aver cancellato con una bomboletta spray alcune svastiche che erano state disegnate al mercato coperto. Le aveva ‘mimetizzate’ con delle grandi ‘X’ sopra. Paradossi della burocrazia: per farlo, bisogna essere autorizzati. Altrimenti eliminare unasul muro è considerato un, proprio come imprimere le svastiche sulle stesse mura. Buffa, vandalo ‘cancellatore’ di svastiche, intervenuto a viso scoperto, era stato riconosciuto, denunciato e ora pure. A un anno di distanza, giovedì mattina ha ricevuto la notifica a casa di una condanna a 4 mesi di reclusione o al pagamento di 1.