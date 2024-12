Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce i sanitari al Pronto soccorso

Una mattinata decisamente ’intensa’ quella di venerdì per Anas Mouchtak, 24enne di origine marocchina senza fissa dimora che a Faenza ha rimediato una sfilza di denunce culminate con l’arresto: resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale; danneggiamento di una pattuglia dei carabinieri; danneggiamento della caserma; e infine detenzione di droga ai fini di spaccio. Lui stesso ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Antonella Guidomei e vicino al suo avvocato Laerte Cenni, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, in spontanee dichiarazioni si è scusato. Secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile manfredo e dai colleghi della Stazione di Borgo Urbecco, tutto è partito verso le 10.30 quando una pattuglia è intervenuta inda dove era giunta richiesta di aiuto per via della presenza di un ragazzo dai modi descritti come esagitati.