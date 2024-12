Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné pronta a difendere il Titolo TBS a Worlds End contro Kris Statlander

AEWEnd si terrà il 28 dicembre a Orlando, Florida, presso l’Addition Financial Arena. Durante l’episodio di AEW Collision del 21 dicembre,ha colto l’occasione per un breve promo nel backstage, rivolgendosi direttamente a. Laha dichiarato che, visto chenon ha un’avversaria perEnd, sarà lei a sfidarla per un match.Dopo la vittoria disu Penelope Ford,è salita sul ring per lanciare un messaggio chiaro: batterà ancora una volta lae dimostrerà di essere la più grande Campionessa TBS di sempre aEnd. Il promo diè stato breve ma incisivo, e ora il loro match per ilè ufficiale per il Pay-Per-View di sabato prossimo. Lapunta a riconquistare ilTBS, che ha detenuto per 174 giorni nel 2023.