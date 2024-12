Ilrestodelcarlino.it - Vince 3mila euro al mese per 20 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fiumalbo (Modena), 21 dicembre 2024 – Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, recita il proverbio. Ma una giocatrice di Fiumalbo può davvero dire ‘grazie’ all’ispirazione ricevuta dal suo gatto se è riuscita ad azzeccare una clamorosa vincita al “Win for life Classico”: con una schedina da unsi è aggiudicata una rendita di 3000alper 20ovvero, a conti fatti, 720mila. La vincita è stata realizzata il 17 ottobre scorso presso la ricevitoria Sisal La Pietra Azzurra di via Giardini 141 a Fiumalbo, ma è stata presentata per l’incasso solo nei giorni scorsi ed è quindi divenuta ufficiale. “Blondie” (questo è il nome di fantasia scelto dalla vincitrice) è disoccupata ma – sottolineano dalla Sisal, che gestisce il concorso – “è inarrestabile con la sua forza d’animo positiva.