Verona-Milan Fonseca | Reijnders importante e decisivo Su Leao …

Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Con tanti problemi non è facile per la squadra fare quello che vogliamo. Ma penso che abbiamo meritato totalmente questa vittoria. Manca un po' di fiducia a qualche giocatore in questo momento. Ma abbiamo fatto quello che era sufficiente per vincere. Nel primo tempo abbiamo tenuto palla per il 76% vicino all'area, dobbiamo essere più aggressivi. Ma la squadra ha fatto una partita difensivamente molto buona". "Le vittorie portano sempre fiducia. La squadra non vive un momento facile, ma stiamo lottando. Oggi lo ha fatto con coraggio. È quello che dobbiamo fare. Recuperare i giocatori che dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita".