Vattene pagliaccio Grande Fratello furia Shaila contro Lorenzo | c’è Helena di mezzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’altra lite pesante al. E un’altra voltaGattaSpolverato. Tutto è iniziato durante la coreografia natalizia, con il modello che dopo avere visto la ballerina avvicinarsi aPrestes ha insistito per sapere cosa si fossero detti.all’inizio ha lasciato correre, poi gli ha rivelato cheha chiesto a lei e Zeudi di non ridere, per non fare perdere la concentrazione a.”Si è avvicinata a me chiedendo di non ridere perché tu scherzi sempre e perdi la concentrazione e la concentrazione per lei è importante”. Così si è accesa una discussione fortissima. In cucina, alla presenza di tanti concorrenti,ha confermato la versione di, chiarendo che in sala prove occorre portare rispetto: “Per me questo è un lavoro e vorrei concentrarmi, se ci sono persone che ridono.