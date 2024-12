Bergamonews.it - Una vita dedicata al suo ristorante: ‘la Gina’ compie novant’anni

Seriate. Nel giorno del solstizio d’inverno che cede il passo alla luce Gina. Titolare delpizzeria “Da Gina” a Seriate, ma anche nonna (e bisnonna): nel giorno del suo novantesimo compleanno i suoi cinque nipoti hanno voluto celebrarla raccontando la sua bellissima storia.Nata a Sant’Omobono Terme il 21 dicembre 1934, Gina Invernizzi trascorre l’infanzia nell’amata Valle Imagna insieme alle affezionatissime sorelle e, come tanti altri bergamaschi, all’inizio degli anni Cinquanta si trasferisce in Svizzera in cerca di fortuna.Ed è stato il destino a farle incontrare Emilio Federici, originario di Seriate, impiegato come operaio di fonderia nella stessa fabbrica nella quale Gina lavora come cameriera. I due, che condividono la stessa passione per la buona cucina, si innamorano e decidono di tornare a Bergamo nel 1953, sposandosi due anni più tardi.