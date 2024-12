Ilgiorno.it - Un Natale carico di regali. Peluche, bambole e trenini nel segno della solidarietà

"Caro Babbo, vorrei tanto un’autopista", "Mi piacerebbe ricevere un set di trucchi per essere più bella quando esco". E Santa Claus ha esaudito i desideri. È stata aperta ieri mattina la cassetta delle letterine che il gruppo “Quelli che credono neltutto l’anno“ ha collocato al circolo sardo Logudoro di via Santo Spirito. L’iniziativa, alla 19esima edizione, punta a garantire un pacco sotto l’albero anche per i bimbi delle famiglie più in difficoltà. "Quest’anno abbiamo superato la performance del 2023 - spiega il portavoce Maurizio Niutta -. Abbiamo consegnato 1.500che vanno dal dolce tipico, un pandoro o un panettone, al giocattolo fino all’indumento invernale". Qualche genitore e nonno è arrivato in extremis ieri con la letterina del proprio bambino e se n’è andato con il regalo.