Game-experience.it - Superman, il trailer del film di James Gunn è da record: è il più visto di tutti i trailer di Warner Bros. e DC Comics

, regista e sceneggiatore del prossimodi, ha annunciato un risultato straordinario: ilha infrantodi visualizzazioni per untargato. e DC, superando i 250 milioni di visualizzazioni e generando oltre un milione di post sui social media.Questo risultato impressionate ottenuto dal primodella pellicola cinematografica non solo conferma l’enorme attesa per il, ma segna anche un traguardo importante per un universo cinematografico che, negli ultimi anni, ha faticato ad ottenere successi costanti al botteghino.Leggiamo quanto affermato dal regista attraverso un post condiviso sul suo canale Instagram:“Krypto ci ha davvero portati a casa: con oltre 250 milioni di visualizzazioni e un milione di post sui social,è ufficialmente ilpiùe più discusso nella storia sia della DC che della