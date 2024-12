Ilfattoquotidiano.it - Mufasa – Il Re Leone “squittisce ma non ruggisce”. In sala per le feste lo sbiadito prequel del franchise Disney

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che cosa fare quando fuori piove. Metti un fuocherello in una grotta e scatta la favola sul passato leonino. Facile la vita a casa. Per fare una paccata di milioncini si adopera la formula dei telefilm di una volta: un episodio sul cugino di campagna, uno sulla prima fidanzata delle elementari, uno sul nonno brontolone, ecc. Tutto fa brodo. In realtà un brodino un po’ stantio e non proprio energico questo– Il redi Il re(2019), che a sua volta era un remake in CGI del Redel 1994.Tra le africane Terre del Branco, complice, appunto, l’inizio di una lunga stagione di pioggia, e l’assenza dei genitori, la leoncina Kiara – figlia di Simba – si rifugia in una larga, accogliente e magica grotta dove l’anziano mandrillo Rafiki in compagnia dei soliti mattacchioni Timon e Pumbaa le racconta le gesta di gioventù di nonno