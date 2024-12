Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: Preuss chiude la doppietta, Wierer rimonta da top10

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:24 Sottolineiamo la prova di Voigt e di Lehtonen, che sono due delle cinque atlete con lo zero in pista oggi. Le altre sono Cloetens, Weidel e Irwin.ANNECY:Franziska(GER) 1 +29:09.9Julia Simon (FRA) 2 +27?3Vanessa Voigt (GER) 0 +44?3Jeanne Richard (FRA) 1 +50?4Mareen Kirkeeide (NOR) 1 +54?1Elvira Öberg (SWE) 2 +57?0Vera Lehtonen (FIN) 0 +57?2Yulia Dzhima (UKR) 1 +1’02”DOROTHEA(ITA) 1 +1’10”Anna Magnusson (SWE) 2 +1’19”27. Hannah Auchentaller (ITA) 3 +2’15”28. Samuela Comola (ITA) 3 +2’18”33. Martina Trabucchi (ITA) 3 +3’04”15;18 Molto bene Martina Trabucchi, che33^ ancora a punti. Non ce la farà per la partenza in linea ma ottimi risultati per lei in Francia!15:17 Auchentaller 27^ e Comola 28^, chissà se basterà per la valdostana per la Mass.