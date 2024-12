Volley Superlega 24 25 | Itas Trentino e Lube Civitanova tornano in campo per la seconda di ritorno

Leggi su Sportface.it

È già tempo per lagiornata diin2024/2025, con Perugia che al momento è ancora imbattuta e si gode la leadership della classifica. Un fine settimana in cuiinanche l’e la Cucine, che hanno chiuso il Mondiale per Club in Brasile perdendo le rispettive finali per il primo e il terzo posto, ma che si sono poi subito rifatte nel corso della settimana, superando il turno nelle Coppe Europee. Un vero e proprio tour de force per le due squadre, considerando che la pallavolo di casa nostra non si ferma in occasione delle festività natalizie: dopo questo turno di campionato ve ne sarà un altro a Santo Stefano e poi il primo turno della Coppa Italia, in programma domenica 29 e lunedì 30 dicembre, da cui usciranno i team qualificati alla Final Four del 25 e 26 gennaio a Bologna.