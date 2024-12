.com - Sarah annuncia due concerti a Roma e Milano, i biglietti

Leggi su .com

Dopo il debutto in gara al Festival di Sanremo,debutterà live con uno show tutto suo in due date, aIn gara alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano Amarcord,è pronta a conquistare il pubblico con due date live nell’autunno 2025. L’evento, prodotto da Vivo, vedrà la giovane cantautrice debuttare con uno show tutto suo in due date a, sabato 18 ottobre 2025 presso i Magazzini Generali, e a, sabato 25 ottobre 2025 presso Largo Venue. Isono disponibili online su vivo.com da venerdì 20 dicembre alle ore 13:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 25 dicembre alle ore 11:00.Dopo il tour estivo nel 2024, partito al Rock Me Pride die concluso al Red Valley Festival di Olbia,è pronta a tornare con nuovi progetti e tanta energia.