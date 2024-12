Ilgiorno.it - Rapina a Voghera: benzinaia aggredita con coltello, indagano i carabinieri

Unda cucina puntato per portare via la borsa con l’incasso. Una 63enne è stataieri mattina in via Ferraris nei pressi del Municipio. Era circa mezzogiorno, quando un’auto ha affiancato la donna, titolare della stazione di servizio del paese, che stava andando a depositare il denaro. Dal mezzo sono scese due persone mascherate che nascondevano une lo hanno puntato allaper farsi consegnare la borsa. Forse sapevano che a quell’ora la 63enne era solita depositare l’incasso e l’hanno attesa. L’imprenditrice ha provato a opporre resistenza, non voleva proprio saperne di lasciar andare la borsa e metterla nelle mani dei malviventi con i 10mila euro che conteneva. Ma una delle persone mascherate, dopo un iniziale tira e molla, ha strattonato la 63enne facendola cadere a terra e scappando con il malloppo.