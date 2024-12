Pianetamilan.it - Milan, Trevisani: “Verona e Roma sono due partite fondamentali”

A Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardoha parlato del. Il telecronista ha spiegato il motivo dell'importanza dei prossimi due impegni in Serie A dei rossoneri. Ecco le parole di: "Le prossimedelci dicono che c'è un, che si è ritrovato a Parma, e poi la. Credo sia arrivato un momento in cui c'è un limite all'errore. Ilha fatto una scelta di puntare sull'allenatore, ma arriva un momento in cui questa scelta viene messa in discussione o si va avanti col pensiero che, comunque, la scelta è giusta e quindi, oltre a non arrivare i risultati, si sta crashando lo spogliatoio? Penso che nel momento in cui questa squadra ha avuto certezze e successi con Tomori in difesa e parcheggiatore del pullman del, c'è qualcosa che non va".