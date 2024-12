Ilnapolista.it - Marotta (che guida il fronte pro Gravina): “La cosa importante è il rinnovamento”

Giuseppe, presidente dell’Inter, al termine dell’assemblea di Lega Serie A, ha commentato l’elezione a nuovo presidente di La Lega Serie A di Ezio Simonelli. L’elezione è però congelata, vanno verificati i requisiti di indipendenza. Le sue parole riportate da Tmw.Leggi anche: Lega Serie A, l’elezione di Simonelli è congelata: non può essere proclamato presidente: «La lega torna verso il Nord? non facciamo questi ragionamenti»«Lapiùè aver eletto il presidente, nella persona di Ezio Simonelli, che dovrà essere proclamato dopo la verifica dei requisiti di eleggibilità, come è normale che sia, con un parere del consiglio di Lega. Laè il, che non va a inficiare la persona di Lorenzo Casini, espresso segnale da parte di 14 società».