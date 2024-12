Thesocialpost.it - Elon Musk shock: “Solo l’estrema destra può salvare la Germania”

Leggi su Thesocialpost.it

ha rilanciato un video che sta sollevando non poche polemiche in. Il magnate statunitense ha approvato una dichiarazione secondo la quale “l’AfD puòla“. La frase, pubblicata sul suo profilo X, ha attirato l’attenzione dei media e degli osservatori politici, alimentando ulteriormente il dibattito sulle relazioni tra il proprietario di Tesla e le forze politiche di estremain Europa.Il video di Naomi SeibtIl video è stato condiviso da Naomi Seibt, una giovane influencer tedesca conosciuta per le sue posizioni estremiste, che si definisce attivista die negazionista del cambiamento climatico. Nel filmato, Seibt attacca Friedrich Merz, leader della Cdu, accusandolo di essere “inorridito dall’idea che ladebba seguire l’esempio die Javier Milei“.