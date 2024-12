Gamerbrain.net - Catly: Open World sui gatti così realistico che sembra FRAKE per molti

Leggi su Gamerbrain.net

Ricordate quanto fu annunciato Wukong? che tra l’altro di recente si è aggiornato con tante novità, il gioco venne definito uno SCAM, un FAKE, perchè era cosi, graficamente parlando, chepensavano si trattasse della solita presa in giro per attirare i creduloni, e invece abbiamo avuto la prova con l’uscita, che non è affatto, poichè spesso dalla Cina provengono giochi di una qualità decisamente superiore aaltri tripla A occidentali.Ad ogni modo non è di questo che vogliamo parlarvi, ma di un ttiolo che sta facendo discutere molto e, per via del suo eccessivo realismo, ci stiamo riferendo asui, che vi porterà a personalizzarli ed immedesimarvi in loro, girovagando per un grande ambiente e svolgendo diverse attività, interagendo con altri felini e molto altro ancora, il tutto realizzato con il potente motore grafico Unreal Engine 5.