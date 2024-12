Caso di scabbia a scuola ad Ardea i genitori | Perché il plesso non chiude?

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024- Grande preoccupazione per idegli studenti delelementare in via Varese, ad, dove nei giorni scorsi è stato segnalato undi, poi accertato. La, situata nel quartiere di nuova Florida, sembra attualmente ad esser l’unica ad aver visto l’insorgere della malattia.La dirigente scolastica dellaelementare ha divulgato una circolare dove comunica l’adozione della profilassi sanitaria utile a combattere l’insorgere di altri casi. Nel documento si legge “La trasmissione si ha con un contatto diretto pelle a pelle con la persona colpita dal parassita o raramente con un contatto indiretto. L’infettività della malattia è molto modesta per cuiavvenga la trasmissione il contatto deve avere essere ravvicinato e molto prolungato”.