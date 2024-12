Bergamonews.it - Bilancio, Casati (Pd): “Competitività e welfare fondamentali per guardare al futuro”

Il Consiglio Regionale ha approvato – giovedì 19 dicembre, alcuni importanti ordini del giorno a prima firma Davideche sollecitano la Giunta ad un maggiore sostegno alla rete lombarda di formazione professionale, ai corsi di formazione per Asa ed OSS e ai Comuni per sostenere i costi delle comunità educative per minori.“Nei mesi passati abbiamo raccolto alcuni bisogni molto concreti del nostro territorio e in occasione delli abbiamo tradotti in due ordini del giorno approvati oggi dall’Aula – spiega il consigliere dem -. Per quanto riguarda la formazione professionale, la Giunta ha accolto l’invito a sostenere economicamente la rete dei centri di formazione professionale, agendo su due aspetti: il primo è il finanziamento delle opere di ristrutturazione e ampliamento delle sedi, per fare in modo che gli enti possano ampliare la propria proposta formativa e quindi allargare la platea degli utenti promuovendo un numero maggiore di corsi, al fine di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore mobilità sociale”.