Beyfin vince ancora e fa il vuoto E sorride il Realmentescarsi

Nella settima giornata del campionato di Msp Prato di calcio a 7, serie A, ilcapolistaper 3 a 9 sul campo del Somos Estos e allunga in classifica. Netta affermazione esterna anche per il Ci Esse FC che3 a 10 contro il Real Pavo. Vittoria di misura per 0 a 1 dell’FC HLB contro il Soccer Guglia, mentre tra Manchester e All Beck’s finisce 2 a 1. I Real Colizzati battono 3 a 4 in trasferta i Fedelissimi, mentre il Pecor Hellas7 a 6 contro il Mezzana Club. Con questi risultati, ilconduce in classifica con 18 punti, seguito a 10 punti da un gruppetto formato da HLB, Real Pavo e Manchester Sinty. A 9 punti c’è un altro gruppetto formato da Ci Esse, Real Colizzati, Mezzana Club e Pecor Hellas. A 7 punti ci sono i Fedelissimi e Somos Estos, chiudono i Soccer Guglia a 4 e All Beck’s a 3.