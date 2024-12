Lortica.it - Arezzo saluta il 2024: Capodanno Diaboliko in piazza S. Agostino tra musica, brindisi e solidarietà

Leggi su Lortica.it

Quest’anno il cuore della festa di fine anno batte più forte che mai adS.si prepara ad accogliere migliaia di persone per unche promette di essere indimenticabile, grazie al tema speciale “Diabiliko”.Organizzata dalla FondazioneWave Italia e dal Comune di, che ha investito 50mila euro nell’evento, la serata sarà un mix esplosivo di spettacolo,. Il protagonista simbolico sarà Diabolik, il celebre personaggio dei fumetti, che torna a ispirare la città grazie alla collaborazione con Mario Gomboli, storico soggettista ed editore del fumetto cult.Ma non è solo una festa per gli amanti di Diabolik: l’iniziativa avrà anche uno scopo benefico. Il Calcit, da sempre vicino alla comunità, organizzerà un’asta di oggetti esclusivi e opere d’arte per raccogliere fondi a sostegno delle sue attività.