Ilfattoquotidiano.it - “Al firmacopie del mio primo libro non si è presentato nessuno, poi un video su TikTok mi ha cambiato la vita”: il racconto della giovane scrittrice

Pubblicare unè forse il sogno di ogni aspirante scrittore. E una volta realizzato, allora, è normale iniziare a fantasticare su come sarà la prima presentazione: foto, autografi e una folla di persone impazienti di ricevere una firma sulla prima pagina. Non sempre, però, la realtà rispecchia i propri sogni. E può capitare che, a quella presentazione, non si presenti. È successo a una, Agnes Hyun-In Lee, autrice di libri per bambini, che ha atteso da sola e sconsolata che qualcuno acquistasse la sua prima fatica letteraria. Ma non è successo. Quello che lei, però, ha pensato essere un fallimento, in realtà, è stato solo l’inizio di un successo inaspettato. Tutto grazie a questopubblicato su.Who took my stuff, questo il titolo delche la 23enne è riuscita a pubblicare dopo innumerevoli sacrifici.