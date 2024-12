Ilgiorno.it - A Varese arriva la luce di Betlemme per la pace: ecco il concerto di Natale con duecento giovani coristi dell’Antoniano

, 20 dicembre 2024 – Ladi, grazie a una staffetta internazionale di gruppi scout che porta la fiamma della chiesa della Natività in diversi paesi del mondo. L’appuntamento in città è per domenica: ad esibirsi saranno 200. “Un appuntamento che fa parte del palinsesto di eventi che animano la nostra città nel periodo natalizio”, sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin. La collaborazione “Un grande coro con 200 bambini e bambine che cantano laè il più bel messaggio di speranza e vitalità che si possa dare”, aggiunge l’assessore alla cultura Enzo Laforgia. Gli scout tradizionalmente portano ogni anno lain una camminata notturna da Gallarate al Sacro Monte di. L’Associazione Culturale Valcuvia, presieduta da Margherita Gianola, ha pensato quest’anno di estendere l’iniziativa portando la fiamma anche nel cuore della città, in un evento che sia coinvolgente per tutti.