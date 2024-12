Giornalettismo.com - Zuckerberg vuole aiutare il calcio italiano a sconfiggere la pirateria

I problemi del Piracy Shield sono evidenti a tutti e i danni collaterali provocati a siti “innocenti” attraverso l’oscuramento e il blocco indiscriminato degli IP (come se fossero un indirizzo univoco relativo a un solo portale) sono altrettanto palesi. Ma non a tutti, visto che il governo, Agcom, la Lega di Serie A, Dazn e Sky continuano a difendere un modello anti-che fa acqua da tutte le parti. Ma proprio per perseguire il (giusto) obiettivo di combattere la diffusone illegale di contenuti protetti da diritto d’autore – ma solo legati al mondo del-, negli scorsi giorni è stato ufficializzato un accordo tra Meta e la Lega di Serie A. LEGGI ANCHE > Chiusa la principale IPTV illegale italiana (senza il Piracy Shield) Un’intesa che va proprio in quella direzione, cercando di frenare la diffusione di contenuti di proprietà (per diritti acquisiti di trasmissione audiovisiva) attraverso le due principali piattaforme social della holding di Menlo Park: Instagram e Facebook.