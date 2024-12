Gamberorosso.it - Vini dealcolizzati: c'è l'ok anche in Conferenza Stato Regioni. Manca solo la firma di Lollobrigida

Entro fine anno il ministro dell’Agricoltura Francescofirmerà il decreto suidealcolati. La bozza del Dl è stata, infatti, approvata in, dove sono stati scioltialcuni dubbi sulla versione definitiva del testo.Decade obbligo stabilimenti separati, ok al nome dealcolatiTra questi, come rivela il segretario generale di Unione italianaPaolo Castelletti: «la possibilità di effettuare le operazioni di dealcolizzazione in ambienti separati ma all’interno dello stesso stabilimento dove avvengono le operazioni dificazione e imbottigliamento, e la possibilità di destinare il sottoprodotto ottenuto con tecnica a membrana a strade alternative al bioetanolo».Novitàsul nome: non. La bozza finale del testo, infatti, specifica - come richiesto da Cia - che «non essendo consentito l’utilizzo di sinonimi, quali “alcool zero, alcool free”, è stata prevista l’indicazione, in etichetta, della dicitura "dealcolato” o “parzialmente dealcolato».