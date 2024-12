Romadailynews.it - Tony Effe escluso dal Concerto di Capodanno a Roma: Mamhood e Mara Sattei si ritirano.

Da giorni non si parla d’altro sui social: l’esclusione didaldi, l’accusa è di fare canzoni con testi misogini.Dalla parte del cantante si sono schierati diversi suoi colleghi, in primis, i quali si sarebbero esibiti insieme a lui, che annunciano con una stories su Instagram la loro mancata partecipazione all’evento organizzato dal Campidoglio. L’evento dunque è a rischio? I cantanti di fatto mancano.scrive: “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura”.