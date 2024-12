Spazionapoli.it - “Sono pronto per una nuova sfida”: c’entra anche il futuro di Osimhen!

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio – Ultimissime. La società azzurra monitora un profilo importante. Le parole del giocatore fanno sognare i tifosi partenopei. La sessione invernale di calciomercato sarà molto importante per il Napoli. La società azzurra starebbe monitorando diversi profili, masul fronte cessioni nonda escludere cambiamenti importanti. In modo particolare, va tenuta in considerazione la situazione legata a Victor. Quest’ultimo, attualmente in prestito al Galatasaray, potrebbe approdare altrove assicurando al presidente De Laurentiis una grossa somma di denaro.L’attaccante nigeriano fa gola a diverse squadre, le quali hanno potuto ammiraremente le sue qualità nella massima serie turca. Non a caso, sulle tracce dell’ex Lille ci sarebbe il Mster United. I Red Evils vivono l’ennesima stagione complicata, motivo per il quale starebbero pensando ad un grande colpo per rilanciarsi.