Inter e Nike svelano la maglia dedicata a Valentino Rossi

Inter e Nike annunciano una nuova e straordinaria collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno di Valentino e della sua grande passione per la squadra nerazzurra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@Inter)Il design della maglia dell’Inter dedicata a Valentino Rossi“La classica jersey Away 2024/25 è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi: in particolare, il celebre ‘Sole e Luna’ è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale tra Rossi e l’Inter – si legge in una nota del club nerazzurro – Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, recante la scritta “Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi”. Lapresse.it - Inter e Nike svelano la maglia dedicata a Valentino Rossi Leggi su Lapresse.it annunciano una nuova e straordinaria collaborazione con il leggendario campione di motociclismo. Il frutto di questa partnership è unaspeciale che unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno die della sua grande passione per la squadra nerazzurra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Il design delladell’“La classica jersey Away 2024/25 è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di: in particolare, il celebre ‘Sole e Luna’ è stato integrato nel cuore del design della, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale trae l’– si legge in una nota del club nerazzurro – Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swooshinsieme a una seconda etichetta situata sul fondo della, recante la scritta “Engineered to the exact specifications of”.

