Riarmo Europa Meloni favorevole a una forza multinazionale | l’accordo della maggioranza

La Camera dei Deputati è chiamata a esprimersi nella giornata di oggi, 10 aprile 2025, sul deleuropeo. Si tratta di un tema su cui tutte le forme che siedono in Parlamento hanno posizioni molto diverse, con i contrasti che fin qui hanno sconfinato il normale schema die opposizione. Anche all’interno dell’esecutivo, infatti, i punti fermi sulle armi sono apparsi essere molto diversi, ma oggi Giorgiaè riuscita a presentare alla Camera una mozione di sintesi che, tuttavia, sembra glissare non poco sul, limitandosi a promuovere un rafmentodifesa europea. Sono invece sei le mozioni presentate in totale dalle forze di opposizione.trovato dasul riamo europeoCome detto, non si è fatto mistero in queste settimane che all’internodi Governo vi fossero opinioni molto diverse in tema dieuropeo.