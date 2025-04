Internews24.com - Bia su Solet: «Per come gioca lui e per come gioca la squadra, farebbe comodo all’Inter»

di RedazioneBia, ex difensore dell’Udinese e ora procuratore, ha parlato di uno dei profili che interessano, iltore in questione èGiovanni Bia, ex difensore dell’Udinese e ora procuratore, ha parlato al Messaggero Veneto facendo il punto su uno dei principali nomi che interessano al mercato Inter. Iltore in questione è quello di, difensore francese classe 2000 che ha attirato l’attenzione del club nerazzurro con prestazioni solide e personalità in queste sue presenze con il club friulano. Il francese è ora uno dei nomi caldi sul taccuino dell’Inter per il prossimo calciomercato. Di seguito le parole di Bia.A CHI– «Perlui e perla, direi. A mio avviso i calciatori devono azzeccare la scelta, nel senso che devono trovare la formazione che esalta le loro caratteristiche.