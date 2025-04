Mistermovie.it - Mayfair Witches rinnovata: Salem e nuove streghe nella stagione 3!

Leggi su Mistermovie.it

Fan di, preparatevi! AMC ha appena annunciato il rinnovo della serie per una terza. Se ti sei appassionato alle vicende di Rowane al demone Lasher, questa è una notizia fantastica!: Un Nuovo Capitolo per leLa terzatrasporterà la serie a, Massachusetts. Questa nuova ambientazione promette di approfondire la mitologia della stregoneria e introdurrefamiglie "incantate". Thomas Schnauz, noto per il suo lavoro in Breaking Bad e Better Call Saul, si unirà a Esta Spalding come showrunner. Preparati per un tocco contemporaneo sulla storia die un'esplorazione più ampia del mondo della stregoneria! Cosa Aspettarsi dalla3?Il team creativo è già al lavoro! Aspettatidinamiche familiari, misteri e un'immersione ancora più profonda nell'Universo Immortale di Anne Rice.