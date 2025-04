Ilprimatonazionale.it - Riconoscere la Palestina: la Francia alza l’asticella per l’Europa

Roma, 10 apr – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che lapotrebbeufficialmente lo Stato di«nei prossimi mesi», forse già a giugno, in occasione di una conferenza delle Nazioni Unite a New York. Un annuncio che ha già fatto discutere, ma che potrebbe rivelarsi il primo passo di una più ampia strategia europea per tornare protagonista nello scacchiere mediorientale.Larompe gli indugiLa posizione francese non arriva dal nulla. Negli ultimi mesi diversi Paesi europei, come la Spagna, hanno espresso la volontà diformalmente la. In un contesto internazionale segnato dal prolungato conflitto israelo-palestinese, dalla distruzione della Striscia di Gaza e da un crescente isolamento diplomatico di Israele,sembra voler rientrare in campo, dopo anni di passività e sudditanza alla linea americana.