Sparatoria | Carabiniere sventa fuga di malviventi con colpi d' arma da fuoco

Sparatoria in via Settimio Zimarino, con un Carabiniere costretto a difendersi."? Nella mattinata odierna, intorno alle 11:30, si è verificata una Sparatoria in via Settimio Zimarino, nel cuore di Chieti. Secondo le prime ricostruzioni, un Carabiniere, intento a pattugliare la zona, è stato avvicinato da un'auto sospetta con a bordo alcuni individui. Questi ultimi, probabilmente intenti a mettere a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani, hanno tentato di investire il militare per guadagnarsi la fuga. Il Carabiniere, trovandosi in una situazione di grave pericolo, ha reagito prontamente estraendo la sua pistola e facendo fuoco verso l'auto in fuga. Fortunatamente, l'episodio non ha causato feriti. Abruzzo24ore.tv - Sparatoria: Carabiniere sventa fuga di malviventi con colpi d'arma da fuoco Leggi su Abruzzo24ore.tv Chieti - Un tentativo di truffa a danno di una coppia di anziani sfocia in una pericolosain via Settimio Zimarino, con uncostretto a difendersi."? Nella mattinata odierna, intorno alle 11:30, si è verificata unain via Settimio Zimarino, nel cuore di Chieti. Secondo le prime ricostruzioni, un, intento a pattugliare la zona, è stato avvicinato da un'auto sospetta con a bordo alcuni individui. Questi ultimi, probabilmente intenti a mettere a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani, hanno tentato di investire il militare per guadagnarsi la. Il, trovandosi in una situazione di grave pericolo, ha reagito prontamente estraendo la sua pistola e facendoverso l'auto in. Fortunatamente, l'episodio non ha causato feriti.

