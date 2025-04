Abruzzo24ore.tv - Incidente sul Gran Sasso: 42enne con parapendio in gravi condizioni?

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un volo insulsi trasforma in tragedia per un: le cause dell'sono ancora in fase di accertamento.? Uninha scosso la comunità locale ieri pomeriggio sul, nei pressi del rifugio Montecristo, nel territorio di Assergi. Un uomo di 42 anni, originario del Venezuela ma residente nella provincia dell'Aquila, ha perso il controllo del suo, precipitando al suolo e riportandoferite.? Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un appassionato di sport estremi, si trovava in alta quota con alcuni compagni quando ha improvvisamente perso quota, forse a causa di un vortice d'aria tipico delle creste del. Ha tentato un atterraggio d'emergenza, ma l'impatto è stato violento. Sul luogo dell'sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.