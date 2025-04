The Couple Nella Bufera | Piovono Critiche Sul Reality!

Il debutto di The Couple – Una vittoria per due su Canale 5 non ha lasciato il segno come ci si aspettava. Anzi, ha acceso un'ondata di Critiche sui social che continua a crescere giorno dopo giorno. Il Reality condotto da Ilary Blasi, partito con uno share dignitoso, sta facendo parlare di sé per motivi tutt'altro che positivi.Il bersaglio delle proteste non è la conduttrice, che anzi riceve apprezzamenti per la sua energia e ironia. A finire nel mirino del pubblico sono invece i concorrenti, colpevoli – secondo i telespettatori – di rendere inutile la tanto pubblicizzata diretta h24 su Mediaset Extra. Motivo? Vanno tutti a dormire troppo presto.Nel cuore della notte, momento clou per chi ama spiare litigi, confessioni e strategie, la casa si spegne.

