LIVE Berrettini-Musetti ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | manca un match al derby azzurro

DIRETTA LIVE14:01 Dopo quasi tre ore lo spagnolo Davidovich Fokina elimina il britannico Draper balzando ai quarti di finale. Il programma proseguirà tra poco con Alcaraz-Altmaier, poi sarà la volta del derby italiano. A tra poco!13.12 Buongiorno amici di OA Sport. Dopo due ore di gioco, Draper e Davidovich Fokina iniziano ora il terzo set. A seguire toccherà ad Alcaraz-Altmaier, poi Berrettini-Musetti. Dunque ci sarà da aspettare ancora un paio d’ore, come minimo.Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Terzo confronto diretto tra i due azzurri, con la situazione in parità dopo il successo nella finale dell’ATP 250 di Napoli 2022 del toscano, e la risposta del romano giunta due anni più tardi sull’erba di Stoccarda. Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: manca un match al derby azzurro Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 Dopo quasi tre ore lo spagnolo Davidovich Fokina elimina il britannico Draper balzando ai quarti di finale. Il programma proseguirà tra poco con Alcaraz-Altmaier, poi sarà la volta delitaliano. A tra poco!13.12 Buongiorno amici di OA Sport. Dopo due ore di gioco, Draper e Davidovich Fokina iniziano ora il terzo set. A seguire toccherà ad Alcaraz-Altmaier, poi. Dunque ci sarà da aspettare ancora un paio d’ore, come minimo.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe Lorenzo. Terzo confronto diretto tra i due azzurri, con la situazione in parità dopo il successo nella finale dell’ATP 250 di Napoli 2022 del toscano, e la risposta del romano giunta due anni più tardi sull’erba di Stoccarda.

